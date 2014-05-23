Путіну здалося, що його бойовикам вдалося розв'язати в Україні громадянську війну

14:32, 23 травня 2014
Політика
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Путін прокоментував ситуацію в Україні.

Путин считает, что пророссийские террористы уже развязали войну / REUTERS

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні настав хаос і почалася повномасштабна громадянська війна, повідомляє РИА Новости.

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«Був державний переворот, підтриманий американськими та європейськими партнерами. Що далі - хаос, і зараз ми бачимо - повномасштабна громадянська війна», - сказав Путін.

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