Путіну здалося, що його бойовикам вдалося розв'язати в Україні громадянську війну
14:32, 23 травня 2014Політика
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Путін прокоментував ситуацію в Україні.
Путін вважає, що проросійські терористи вже розв'язали війну / REUTERS
Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні настав хаос і почалася повномасштабна громадянська війна, повідомляє РИА Новости.
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«Був державний переворот, підтриманий американськими та європейськими партнерами. Що далі - хаос, і зараз ми бачимо - повномасштабна громадянська війна», - сказав Путін.
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