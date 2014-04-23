Кремлю вигідніша громадянська війна в Україні, ніж нові території - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Анджей Шептицький з інституту міжнародних справ Варшавського університету.

"Ціна інтервенції на південному сході України можуть бути вищими. Росія більше зацікавлена в поглибленні конфлікту в Україні, котрий у крайньому випадку призвів би до громадянської війни (щонайменше у частині країни). Це дозволить росіянам активніше бути залученими в українські справи завдяки "женевським домовленостям" - відзначив він.

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Експерт звернув увагу, що Росія досягає поставлених цілей без відкритого військового втручання.

"Останні тижні доводять, що висилання за кордон добре навчених та озброєних "зелених чоловічків" з валізками грошей для проросійських сепаратистів цілком вистачає", - зазначив він.

Співрозмовник агентства сказав, що росіяни зараз докладають максимум зусиль для того, аби зірвати заплановані на 25 травня вибори президента, бо хочуть послабити українську владу та "знищити міф Майдану".

"Не можна виключити безпосередньої збройної інтервенції, але це найменш правдоподібний сценарій", - зауважив він, коментуючи методи, якими Росія планує зірвати вибори.

Як повідомляв УНІАН, західні держави на чолі з США та ЄС засудили силове приєднання Криму до Росії, яке російська влада за допомогою своїх військових реалізувала у березні після революційної зміни влади в Україні у лютому.

Захід ввів вже 2 етапи санкцій проти найближчого оточення російського президента Володимир Путіна та низки компаній та погрожує черговими, якщо російська влада не зупиниться.

Росія, котра сховала у себе втікача екс-президента Віктора Януковича, називає сумнівною легітимність нової влади в Україні та звинувачує її у порушенні прав російськомовних жителів південних та східних українських областей.