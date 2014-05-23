Центрвиборчком переніс 5 ОВК Донецька в аеропорт

19:16, 23 травня 2014
Політика
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Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні перенесла 5 окружних виборчих комісій Донецька в аеропорт міста.

Донецкий аэропорт / telegraf.dn.ua

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили на сьогоднішньому засіданні за поданням Донецької облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій і Луганській областях з 34 створених окружних виборчих комісій (ОВК) 20 залишаються заблокованими терористами.

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За словами прес-секретаря Центральної виборчої комісії Костянтина Хівренка, вДонецьку з 5 створених ОВК частково або повністю заблоковано роботу всіх комісій. «Сумарно в Донецькій області з 22 створених ОВК частково або повністю заблокована робота 12», - повідомив він.

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