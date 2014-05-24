Україна об'єднала американських демократів і республіканців - Пайєтт

Про таке в ефірі 5 каналу заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США В Україні Джеффрі Пайєтт.

«Думка політичних ватажків США з приводу України є єдина. Республіканці, демократи мають широку згоду з приводу того, що ми маємо вагоме партнерство з Україною, ми захоплюємося тим, чого домігся народ український через «революцію гідності», через новостворення демократів українських", - сказав посол.

Читайте такожПосол США: Вибори - найкраща відповідь на агресію Росії"Ми маємо декілька сенаторів у нашому конгресі з обох боків, що відвідають Київ у ці вихідні, щоби спостерігати за виборами. Є тыльки певні розбіжності з приводу тактики більшої військової допомоги чи меншої", – заявив Пайєтт.