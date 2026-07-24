Війна нарешті прийшла у домівки багатих росіян: WSJ оцінив атаки на склади Wildberries

Послугами Wildberries користуються 81 мільйон осіб щомісяця.

Протягом чотирьох років Кремль намагався захистити росіян від наслідків війни в Україні, підтримуючи видимість нормального життя для заможних міських жителів. Однак зараз українські безпілотники атакують логістичні центри найбільшої в країні компанії електронної комерції Wildberries, тим самим переносячи війну в домівки середнього класу Росії.

Як пише The Wall Street Journal, компанія Wildberries глибоко інтегрована в повсякденне життя Росії; за даними її веб-сайту, нею користуються 81 мільйон осіб на місяць. Сотні тисяч сторонніх продавців використовують її платформу, продаючи все – від одягу та товарів для дому до ігрових приставок.

У суботу українські безпілотники завдали ударів по двох об’єктах компанії, зокрема по величезному комплексу під Москвою. У ніч з вівторка на середу було атаковано ще два об’єкти Wildberries на півдні Росії. У результаті загальні збитки можуть становити від 3 до 4,4 мільярда доларів. Більша частина цих збитків пов’язана зі знищенням товарів, що належать продавцям, а не з самими будівлями Wildberries.

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Деякі продавці в соціальних мережах висловили шок з приводу того, що їхні товари було спалено. Вікторія Терехова, яка продає дитячий одяг, заявила, що близько половини її товарів було знищено в результаті ударів по складах, що обійшлося в понад 160 000 доларів. "Якщо ці удари триватимуть, у нас нічого не залишиться", – сказала вона.

Багато постачальників висловили гнів на адресу Wildberries, побоюючись, що компанія не компенсує їм збитки. Менш ніж за два тижні до атак компанія внесла поправки до угоди з постачальниками, звільнивши себе від відповідальності у разі ударів безпілотників.

Удари викликали дискусії щодо того, чи є склади Wildberries законною військовою ціллю. Президент України Володимир Зеленський виправдав атаки, заявивши, що логістичні центри, які зазнали ударів з боку Києва, допомагають постачати російській армії компоненти для безпілотників, навігаційне обладнання та інше спорядження. На сайті Wildberries можна побачити безпілотники та бронежилети, але переважна більшість пропонованої продукції має цивільний характер.

Ще до атак на склади електронної комерції росіяни висловлювали невдоволення з приводу широко поширеного дефіциту палива, що став наслідком багатомісячної кампанії українських атак безпілотників на нафтопереробні заводи.

"Паливна криза, мабуть, є найпомітнішим потрясінням для пересічних громадян з часів мобілізації нових військ у вересні 2022 року", – йдеться в аналітичній записці Oxford Economics цього тижня.

Водночас Путін не виявляє схильності до скорочення своїх військових амбіцій в Україні у відповідь на погіршення економічної ситуації. Максим Миронов, професор фінансів у IE Business School у Мадриді, заявив, що удари українських безпілотників зрештою матимуть лише незначний негативний вплив на російську економіку, але їхній психологічний ефект уже є значним.

"Роками Путін поширював історію про те, що бої відбуваються десь на околицях імперії, що це спецназ, і що все гаразд. Тепер люди почали це відчувати – через черги на заправках, через пожежі… Кожен у Росії бачить війну зі свого вікна", – сказав він.

Атаки на Wildberries – останні новини

У ніч на 18 липня дрони вразили логістичний центр Wildberries під Москвою – один із найбільших об’єктів мережі компанії.

А сьогодні, 24 липня, було атаковано одразу три склади Wildberries – два в Санкт-Петербурзі та один у Сімферополі.

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