Хакери з РФ атакують вчених-ядерників та співробітників оборонних компаній США, – CNN

Їх цілями є технології ядерного синтезу та розвідувальні дані, які можуть допомогти Кремлю у війні з Україною.

Група російських хакерів протягом останнього року проводила кібершпигунську кампанію, атакуючи вчених-ядерників, співробітників оборонних підрядників та державних службовців у США. Про це пише CNN, посилаючись на дані дослідників та попередження розвідувальних агентств.

"Їхні цілі свідчили про інтерес до технологій ядерного синтезу та розвідувальної інформації, яка може допомогти Кремлю у війні з Україною", – зазначає видання.

Так, американська компанія Proofpoint, що спеціалізується на безпеці електронної пошти та розслідувала частину інцидентів, заявила, що хакери атакували поштові сервери, які використовуються "ядерними установками та оборонно-промисловою базою" США. При цьому хакери "націлилися на організації та користувачів, зацікавлених у термоядерному синтезі". Ймовірно, це було зроблено "для того, щоб подивитися, яких успіхів досягли [російські] колеги в цій галузі".

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При цьому хакери скористалися рідкісною програмною вразливістю, яка вимагає від жертви з вразливою поштовою системою лише відкриття листа, а не переходу за посиланнями. Таким чином зловмисники можуть викрасти електронне листування жертви за три місяці, а також весь поштовий каталог організації.

Зазначається, що кібератаки були спрямовані проти федеральних і місцевих органів влади, правоохоронних органів, а також оборонного, освітнього та енергетичного секторів.

"Ймовірно, зловмисник сподівався отримати стратегічну інформацію про західні військові сили, логістику та політичні рішення", – сказав Шеррод ДеГріппо, віцепрезидент компанії Palo Alto Networks, що займається кібербезпекою.

При цьому зазначається, що російські кібергрупи насамперед атакують користувачів з України – як у якості пріоритетної цілі, так і в якості випробувального полігону для шкідливих кіберметодів перед більш широким глобальним застосуванням.

Російська кібервійна

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські хакери зламували цивільні камери спостереження, розташовані поблизу військових маршрутів НАТО, щоб стежити за поставками зброї в Україну. Таким чином, вони хотіли дізнатися, яку зброю везуть до Києва.

Російським хакерам вдалося зламати камери, оскільки багато пристроїв були недостатньо захищені через стандартні паролі та застаріле програмне забезпечення.

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