Астрономи виявили дивний об'єкт, який навіть не знають, як назвати (відео)

Вчені роками намагалися знайти супутники за межами нашої Сонячної системи, але поки що не змогли підтвердити їхнє існування.

Астрономи виявили новий, настільки дивний світ, що навіть не знають, як його назвати. Об’єкт розташований у "надзвичайній" зоряній системі CD-35 2722 і може бути першим супутником, виявленим за межами нашої Сонячної системи. Про це пише The Independent.

Вчені зазначають, що він настільки новий, що не схожий ні на що з того, що вони бачили раніше - серед іншого, об’єкт не обертається навколо планети - тому точна назва поки що неясна.

Про відкриття повідомляється в новій статті "Виявлено екзосупутник планетарної маси навколо субзоряного супутника зірки", опублікованій у журналі Nature.

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"У Сонячній системі існує чітке розмежування між планетами та Сонцем, тому визначити такі об’єкти, як супутники, досить просто. У системі CD-35 2722, де межі між зірками, планетами та супутниками розмиваються, все стає набагато складніше описати", - сказала Аліса Зурло, яка працювала над новим дослідженням.

Важливо, що, крім того, що він не обертається навколо планети, як супутники в нашій Сонячній системі, він обертається навколо зірки, що не сформувалася, відомої як коричневий карлик, який, у свою чергу, обертається навколо зірки в сузір’ї CD-35 2722.

Поки що команда вирішила назвати цей об’єкт "екзосупутником". Кевін Хой, автор нового дослідження, сказав:

"Екзосупутник явно достатньо масивний, щоб бути планетою, але він не обертається навколо зірки, хоча й обертається навколо об’єкта, який обертається навколо зірки. Оскільки це третя ланка в цій системі, ми хочемо назвати його супутником, навіть якщо він зовсім не схожий на маленькі кам’янисті супутники, які є в нашій системі".

Зазначається, що астрономи роками намагалися знайти супутники за межами нашої Сонячної системи, але поки що не змогли підтвердити їхнє існування. Незважаючи на виявлення понад 6000 екзопланет - або світів в інших сонячних системах - існування жодної з них досі повністю не підтверджено.

Щоб знайти новий об’єкт, дослідники шукали невеликі коливання в коричневому карлику, спричинені об’єктом, що обертається навколо нього.

"Незважаючи на свою екзотичність, ця система воістину унікальна і є справжнім проривом: перше правдоподібне виявлення екзосупутника", - сказала Зурло.

Цікаво, що виявлення супутників в інших планетних системах допоможе зрозуміти, наскільки вони поширені, як вони формуються і наскільки схожі один на одного. Вчені сподіваються, що в майбутньому їм вдасться знайти більше екзосупутників за допомогою майбутніх, ще потужніших телескопів.

Дослідження космосу

Нещодавно нові дослідження показали, що під корою планети Марс колись текли річки магми. Важливо, що це підвищує ймовірність того, що на Марсі могло існувати життя, а також розширює коло планет, які колись могли бути придатними для життя.

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