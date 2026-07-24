Після атаки дронів FP-1 горять три склади Wildberries у Петербурзі та Сімферополі (відео)

У компанії Fire Point заявили, що склади в Санкт-Петербурзі та Сімферополі зазнали атаки дронів FP-1.

Цієї ночі в кількох регіонах Росії, а також в окупованому Криму лунали вибухи, після атаки загорілися склади Wildberries у Санкт-Петербурзі та Сімферополі.

Відео з Санкт-Петербурга почали з’являтися близько 4-ї ранку. Місцеві жителі публікували в мережі відео атаки.

Спочатку з'явилася інформація, що атаковано й горить склад Wildberries у селі Новосаратовка Всеволожського району Ленінградської області (промзона Уткіна Заводь). Цей склад WB розташований одразу за адміністративною межею Санкт-Петербурга, його часто називають "склад Wildberries Санкт-Петербург", оскільки він обслуговує Петербург і розташований практично впритул до міста.

Відео дня

Пізніше стало відомо, що дрони влучили ще в один склад – у Шушарах Пушкінського району Санкт-Петербурга.

У самій компанії Wildberries вже підтвердили ураження двох складів.

"Робота логістичних комплексів Wildberries у Шушарах та Уткіній Заводі тимчасово призупинена", – йдеться в повідомленні.

Крім того, було атаковано склад Wildberries у Сімферополі. На кадрах видно "салют" після удару, а потім – масштабну пожежу.

Пізніше атаку підтвердили в самій компанії, повідомивши про евакуацію персоналу.

"Сортувальний центр компанії в Сімферополі було евакуйовано відповідно до вимог безпеки", – написали в прес-службі WB.

Крім того, у мережі з’явилися кадри атаки дронів та пожежі у Твері.

У мережі пишуть, що, за попередніми даними, під удар також міг потрапити склад Wildberries, однак інформація потребує уточнення, влада регіону поки що ніяк не коментувала ситуацію.

Оновлено о 8:30. СБС і Fire Point уже підтвердили атаку

Атаку на склади Wildberries прокоментував командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Дикі ж ті ягідки, +3: "До свиданья, наш ласковьій фиолетовьій Мішка,- возвращайся в свой сказочньій лес…" Фіолетовий на болотах, як суміш клятого триколору- зʼєднання червоного, синього та білого, стає дурним тоном", - написав він.

Фіолетовий – колір логотипу Wildberries.

Пізніше в компанії Fire Point заявили, що склади в Пітері та Сімферополі атакували дрони FP-1.

Зазначається, що логістичний комплекс Wildberries "Шушари" (Санкт-Петербург) – це один із найбільших центрів обробки та розподілу товарів Wildberries на північному заході Росії. Через нього проходить значна частина вантажопотоку для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів.

Логістичний парк "Уткіна Заводь" (Новосаратовка, Ленінградська область). Один із найбільших складських комплексів Ленінградської області, на території якого розміщені логістичні потужності Wildberries та інших великих російських компаній.

Логістичний хаб Wildberries у Сімферополі – це один із ключових логістичних центрів компанії у тимчасово окупованому Криму, який забезпечував роботу мережі на півострові.

Удари по складах Wildberries

У ніч на 18 липня дрони вразили логістичний центр Wildberries під Москвою в Електросталі. Він є одним із найбільших об’єктів у мережі компанії – російського маркетплейсу та онлайн-рітейлера. Крім того, було атаковано центр Wildberries і в місті Котовську Тамбовської області.

А вже 20 липня було вражено один із найбільших розподільчих центрів і складів компанії Wildberries у Коледіно під Москвою.

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