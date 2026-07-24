У Кірові 'Фламінго' поцілили у завод з виробництва ракет для армії РФ (відео)

У Fire Point підтвердили, що ракета FP-5 "Фламінго" влучила у завод.

У російському Кірові після ракетної атаки горить завод з виробництва зенітних ракет для армії РФ, він розташований на відстані понад 1000 км від кордону з Україною по прямій.

Як пише Astra, вранці 24 липня мешканці Кірова повідомили про вибухи та пожежу. Пізніше стало відомо, що ціллю атаки стало Вятське машинобудівне підприємство "АВІТЕК".

Підприємство випускає продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема засоби протиповітряної оборони, а також авіаційні комплектуючі. При цьому завод має повний виробничий цикл – від ливарного та ковальсько-пресового виробництва до остаточного складання та випробувань виробів.

Відео дня

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, завод спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу "земля-повітря", ракет-мішеней, катапультних крісел для порятунку пілотів, авіаційних вантажопідйомних систем і лебідок тощо. Підприємство залучено до співпраці з виробництва зенітно-ракетних комплексів "Тор".

Співзасновник Fire Point Денис Штілерман опублікував відео із запуском ракети. Під відео немає жодного підпису, окрім смайлика. Втім, аналітики припускають, що саме ця ракета влучила у завод "Авітек" у Кірові.

Пізніше в компанії Fire Point офіційно підтвердили удар по заводу.

"У Кірові ракета FP-5 "Фламінго" вразила машинобудівне підприємство "АВІТЕК", що входить до концерну ПКО "Алмаз-Антей". "АВІТЕК" бере участь у виробництві ЗРК "Тор", крилатих ракет Х-101 та Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів. Крім того, завод здійснює виробництво, ремонт та модернізацію катапультних крісел К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57", – йдеться в повідомленні.

Завод у Кірові розташований приблизно за понад 1000 км від кордону з Україною по прямій. Це приблизно на 200 км ближче, ніж рекордний за дальністю удар ракети FP-5 "Фламінго" по Воткінському ракетному заводу.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив удар по заводу у Кірові.

"Наші Сили оборони України сьогодні вразили одне з найважливіших військових підприємств у російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по наших містах та громадах", - написав він.

Зеленський також додав, що "дальнобійні санкції спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів нафтовим об'єктом".

Удари по Росії

Сьогодні цілями українських атак стали також склади Wildberries у Санкт-Петербурзі та Сімферополі.

Дрони FP-1 атакували логістичний комплекс Wildberries "Шушари", один із найбільших центрів обробки та розподілу товарів Wildberries на північному заході Росії. Через нього проходить значна частина вантажопотоку для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів.

Також було атаковано логістичний парк "Уткіна Заводь", один із найбільших складських комплексів Ленінградської області.

Під атакою опинився й логістичний хаб Wildberries у Сімферополі – один із ключових логістичних центрів компанії у тимчасово окупованому Криму.

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