Євросоюз ввів санкції проти російського переговірника щодо війни в Україні

В Євросоюзі пояснили, що Мединський підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України

В 21-му пакеті санкцій проти Росії Європейський Союз схвалив обмеження проти помічника глави Кремля Володимира Мединського, який також неодноразово виступав у ролі переговірника, повідомляється в пресслужбі ЄС.

В документі зазначається, що Володимир Мединський - російський історик і давній помічник російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, в 2025 році він очолював російську делегацію на переговорах між Росією та Україною в Туреччині.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину "російського світу", захищав "спеціальну військову операцію" в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією", - йдеться у пояснювальній колонці стосовно рішення.

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В Євросоюзі пояснили, що Мединський підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Або стабільності чи безпеці в Україні, або перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні шляхом використання скоординованих маніпуляцій інформацією та втручання", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначило, що окрім Мединського, в санкційному списку Євросоюзу також згадуються президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Санкції ЄС проти Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітик Майкл Кларке назвав Мединського "мерзенним типом", у якого "божевільне уявлення про російську історію", і він любить "читати всім лекції" на цю тему. Кларке зазначив, що мединський лається матом та нападає на українську делегацію. Припускається, що його мета – змусити їх піти і сказати, що переговори провалилися.

Також ми писали, що Рада Європейського Союзу вирішила застосувати обмежувальні заходи проти однієї фізичної і п’яти юридичних осіб, пов'язаниз з російською військовою агресією проти України. В повідомленні йдеться, що санкції пов’язані із смертельними масованими ударами по Києву у ніч на 1 і у ніч на 5 липня. Підсанкційні особи входять до російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом дронів. Примітно, що всі п’ять юридичних компаній, проти яких запровадили санкції, входять до групи компаній "АБС Електро", які розробляють і створюють електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для дронів.

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