Євро почав дешевшати: курс валют в обмінниках та банках 24 липня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,52 грн, а євро – 50,78 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 24 липня, зріс на 3 копійки і складає 45,04 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,52 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,78 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,86 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,35 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара на межі липня та серпня перебуватиме в діапазоні 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Курс євро очікується в межах 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн на готівковому ринку.

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