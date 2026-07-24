В Грузії по всій країні зникла електроенергія: в ЗМІ назвали причину

Відомо, що електропостачання було відключено "через аварійне відключення в мережі".

В ніч з 23 на 24 липня по всій Грузії – у столиці та інших містах – сталося відключення електроенергії. Електропостачання було також припинено в окупованій Абхазії, повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Видання поділилося, що станом на 01:15 електропостачання по всій країні відсутнє вже понад годину, проте офіційного пояснення досі не надано.

Тим часом деякі споживачі у Тбілісі отримали коротке текстове повідомлення від компанії "Теласі", в якому зазначалося, що електропостачання було відключено "через аварійне відключення в мережі".

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У тому ж повідомленні зазначалося, що відновлення електропостачання очікується о 02:25.

Видання нагадало, що в квітні 2025 року, коли майже на всій території країни сталося відключення електроенергії, причиною цього стало аварійне відключення лінії електропередачі "Кавказ" напругою 500 кВ.

На той час зупинка генеруючих об’єктів призвела до відключення електроенергії приблизно для 90% споживачів у майже всіх регіонах Грузії.

Також було припинено постачання електроенергії до окупованої Абхазії, зокрема в Гагра, Гудаута, Бічвінта, Сухумі та Ткварчелі.

Окрім цього, водопостачальна компанія "Georgian Water and Power" заявляє, що "через загальнонаціональне відключення електроенергії робота насосних станцій компанії була автоматично призупинена".

Як наслідок, деякі мешканці Тбілісі, Руставі та Мцхети можуть зіткнутися з обмеженим водопостачанням або зниженим тиском у водопроводі.

Грузія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Грузії зіштовхнулася із звинуваченнями в міжнародній ізоляції після того, як країну не запросили на саміт НАТО, який проходив в Туреччині. Країни-партнери НАТО, такі як Катар, ОАЕ, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія, а також Україна, були запрошені до Анкари для участі в заходах, присвячених регіональній безпеці. Видання зауважило, що представники правлячої партії Грузії заявили, що саміт в Анкарі не передбачав таких зустрічей, у яких Грузія брала участь раніше, і відкинули звинувачення у політичній ізоляції.

Також ми писали, що Грузія разом з Туреччиною та Азербайджаном запустили залізничне сполучення маршрутом Баку-Тбілісі-Карс. Нова ділянка є частиною Транскаспійського маршруту, що сполучає Азію та Європу в обхід Росії. Наголошується, що залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є не тільки регіональним транспортним проєктом, але й стратегічною ініціативою, що визначає майбутнє глобальної інтегрованості. Учасники проєкту вважають, що зі збільшенням потужності магістралі роль ділянки Баку-Тбілісі-Карс в Транскаспійському маршруті має зрости.

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