Греція витратить $4 мільярди на купівлю системи ППО у Ізраїлю

Країна також придбає 3 військово-транспортні літаки C-390 та 10 британських міні-підводних човнів для спецоперацій.

Влада Греції схвалила закупівлю у Ізраїлю багаторівневої системи протиповітряної оборони (ППО) вартістю до 3,5 млрд євро ($4 млрд), а також кількох типів безпілотників і військово-транспортного літака Embraer C-390.

Про масштабну та дорогу закупівлю повідомив міністр оборони країни Нікос Дендіас. Він уточнив, що Рада безпеки країни (KYSEA) раніше надала попереднє схвалення, а тепер затвердила контракти на закупівлю.

Як зазначило видання Defense News, Греція хоче створити багаторівневу систему протибалістичної, зенітної та протидронної оборони під назвою "Щит Ахіллеса", ядром якої стануть ізраїльські радари та ракети від оборонних компаній Rafael та IAI.

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"Вона буде готова та повністю введена в експлуатацію протягом 35 місяців, починаючи з сьогоднішнього дня", – сказав Дендіас, додавши, що грецькі компанії виготовитимуть не менше 25 % системи.

Видання зазначило, що загалом Греція, яка зараз використовує американські системи ППО Patriot та застарілі російські С-300 для захисту повітряного простору, має намір витратити близько 28 млрд євро до 2036 року на модернізацію збройних сил. Це включає закупівлю до 40 нових винищувачів F-35 у США та фрегатів у Франції й Італії.

Дендіас заявив, що KYSEA також схвалила закупівлю 3 військово-транспортних літаків C-390, 10 британських міні-підводних човнів VICTA для спеціальних операцій, американських безпілотних літальних апаратів V-BAT та безпілотників Heron у Ізраїлі.

Греція витрачає майже 3,5% свого валового внутрішнього продукту на оборону, що перевищує показники багатьох країн НАТО.

Видання додало, що Греція та Ізраїль керують центром підготовки льотчиків на грецькій території, проводять щорічні спільні військові навчання та співпрацюють у сфері систем протидії безпілотникам і кібербезпеки.

Видання нагадало, що минулого року Афіни закупили 36 ізраїльських реактивних артилерійських систем приблизно за 650 млн євро.

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