У Польщі запропонували США разом з Україною виготовляти ракети для Patriot

Щодо цього триватимуть перемовини між США, Україною та Польщею.

У Польщі запропонували США створити спільне з Україною виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та розмістити його на польській території. Про це сказала заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, цитує PAP.

"Пропозиція, яку я сьогодні висунула від імені Польщі, має на меті врахувати певні побоювання американської сторони, і ми сьогодні запропонували, щоб це була тристороння співпраця, тобто між Сполученими Штатами, Україною, а також Польщею, адже йдеться про забезпечення безпеки цього виробництва, щоб воно просто відбувалося в безпечному місці. Це продукт, який потрібен, фактично, у всьому світі. Звідси й наша пропозиція взяти участь у такому спільному виробництві", - наголосила вона.

За її словами, з цього приводу триватимуть перемовини між США, Україною та Польщею.

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Також Собковяк-Чарнецька навела американцям аргументи на користь того, аби у Польщі відкрили сервісний центр Patriot.

"У Вашингтоні добре розуміють, що наші останні досягнення у сфері розвитку оборонної промисловості, а також наше географічне та геополітичне положення сприятимуть прийняттю такого рішення", - запевнила вона.

Patriot для України - останні новини

Раніше Raytheon підтвердила переговори про ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні. У компанії наголосили, що існують різні рівні залучення до ланцюжка виробництва ракет, які передбачають, як виробництво окремих компонентів, такі і кінцеве збирання, а також обслуговування.

Водночас у Lockheed Martin розповіли, як просувається ідея виробництва ракет Patriot в Україні. Там зазначили, що нині ведуться переговори з урядом США щодо того, як цей проєкт може бути реалізований.

"Все, що я можу сказати, – це ще зарано, і ми ведемо переговори з армією США, і, по суті, ми будемо підтримувати армію США та адміністрацію в тому, що вони хочуть зробити. Тому я вважаю, що вони оцінюють варіанти, і ми будемо підтримувати кожен із цих варіантів та робити те, що необхідно, виходячи з цього", - висловився президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кехілл.

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