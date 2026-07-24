Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом: ЗМІ дізнались дату

Президент України також відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що візит українського президента до США запланований на 28 липня.

"У межах поїздки президент відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема та безпосередньо зустрінеться із президентом Дональдом Трампом", - зазначає видання.

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Раніше Суспільне повідомляло, що Зеленський нещодавно отримав запрошення на візит до США та зустріч із Трампом. Вона має бути присвячена подальшим дипломатичним зусиллям задля завершення війни Росії проти України.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів телефонну розмову з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили перспективи проведення активнішої дипломатичної роботи та просування до укладення угоди про припинення повномасштабної війни з РФ.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що для досягнення угоди про припинення війни в Україні необхідно винести на обговорення "нові ідеї".

Він також зауважив, що США готові відновити свою участь у переговорах між Україною та РФ, якщо побачать можливість досягти реального результату.

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