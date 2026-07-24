'Вдень і вночі, щодня, без вихідних': Reuters дізнався, як ЗСУ полюють за кораблями РФ

Українські удари по російських наземних логістичних маршрутах призвели до збільшення обсягів морських перевезень через Азовське море, що, у свою чергу, створило більше цілей для ударів з моря.

Далеко за лінією в степах України бійці ЗСУ запускають дрони, які полюють на російські кораблі в Чорному морі – в рамках української кампанії з ізоляції Криму та ослаблення військових зусиль Москви, що набирає обертів. Як пише Reuters, такі підрозділи за останні три тижні завдали ударів по понад 180 суднах та інших морських цілях навколо півострова, відкривши новий фронт у війні.

"Ми працюємо вдень і вночі, щодня, без вихідних", – сказав виданню командир батальйону "Рей" з бригади "Птахи Мадяра".

Під час недавнього візиту Reuters команда Рея запускала безпілотники кожні кілька хвилин.

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Битва за Крим

Крим, який слугує транзитним і військовим центром для московських військ, став новим об’єктом уваги українських безпілотних сил. В останні місяці вони завдавали ударів по автомобільних і залізничних шляхах на окупованому півдні України, що з’єднують півострів із Росією. Це призвело до нестачі палива та введення надзвичайного стану в Криму, а також до систематичних ударів по об’єктах електропостачання та газопостачання.

А нові атаки на нафтові танкери, суховантажі та інші судна свідчать про розширення зусиль Києва щодо чинення тиску на російські війська шляхом позбавлення їх ресурсів.

Командир заявив Reuters, що атаки були спрямовані на "розвінчання міфу" про російське панування та встановлення повного контролю над територіальними водами України.

Сідхарт Каушал, старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру "Роял Юнайтед Сервіс Інститут", заявив, що українські удари по російських наземних логістичних маршрутах призвели до збільшення обсягів морських перевезень через Азовське море, що, у свою чергу, створило більше цілей для ударів з моря.

За його словами, ці атаки є "логічним продовженням" української кампанії в Криму.

Полювання з боку росіян

Українські безпілотники FP-1 і FP-2, які використовує команда Рея, є невід’ємною частиною арсеналу Києва, що постійно зростає. Вони автоматично долітають до зони бойових дій, після чого пілоти беруть керування на себе, щоб завдати останнього удару.

При цьому майданчик для запуску не використовується повторно, і команди часто вирушають у нові місця протягом кількох годин. Хоча технологічні досягнення дозволяють запускати безпілотники з відстані понад 100 км за лінією фронту, вони, як і раніше, залишаються заповітною ціллю для ворожих команд безпілотників.

Панама, командир ескадрильї, сказав, що він і його побратими по зброї були натхнені "відчутними результатами" своїх операцій.

"Чудово, що наш темп такий високий. Але нам все одно потрібно його підтримувати", – сказав він.

Удари по російських танкерах

22 липня СБС повідомили, що за останні 48 годин уразили 13 російських суден у Чорному та Азовському морях.

Раніше в НАТО заявляли, що після українських ударів російські військові кораблі тепер супроводжують торгові танкери у водах Європи, що ще більше навантажує надводний флот країни.

Також повідомлялося, що Росія почала встановлювати станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Пероєд-М" на кораблях Балтійського та Тихоокеанського флотів, однак у Чорному морі такі системи можуть виявитися малоефективними.

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