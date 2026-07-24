Київська влада не знає, коли підвищить тарифи на воду, - офіційна відповідь

Враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду суттєво збільшиться.

"Київводоканал" планує змінити тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Водночас столична влада, попри анонс нових тарифів, досі не знає, з якої дати вони почнуть застосовуватися. Про це стало відомо з відповіді "Київводоканалу" на запит УНІАН.

"Враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться приблизно на 200-300 (або 500-600) гривень", - ідеться в повідомленні.

За словами підприємства, зараз триває процедура зміни тарифів, яка регламентована постановою Кабінету Міністрів. Це тривалий процес, що включає оповіщення, аналіз розрахунків підприємства, їх доведення й обґрунтування.

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"У зв'язку із цим мова іде про найближчі місяці, але поки точної відповіді з якого періоду будуть застосовані нові ціни - немає", - повідомили в підприємстві.

Чому зростуть тарифи на воду в Києві

У "Київводоканалі" зазначили, що чинний тариф, який є незмінним з 2022 року, покриває собівартість на виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення лише на 34%. За цей час витрати на виробництво послуг зросли майже в три рази через низку факторів.

Зокрема, витрати на електроенергію, які мають найбільшу питому вагу в структурі тарифу, порівняно з 2022 роком зросли утричі. Вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилась більше ніж удвічі.

"Протягом 2022-2026 років стрімко збільшились ціни на реагенти, рівень яких на окремі види підвищився майже втричі. 16 водоканалів України на сьогодні вже встановили нові економічно обгрунтовані тарифи, щоб мати змогу продовжувати надавати послуги споживачам", - зазначили в "Київводоканалі".

Також на підприємстві повідомили про критичну нестачу лінійного персоналу. Йдеться про слюсарів, електриків, машиністів насосних станцій, водіїв аварійних бригад, лаборантів і диспетчерів. Через те, що зарплати вдвічі нижчі за середній рівень у промисловості Києва, підприємству дедалі складніше втримати фахівців.

Крім того, в "Київводоканалі" зазначали, що на підприємстві вже понад 1500 незакритих вакансій. Кадрову кризу ускладнює мобілізація: майже 300 працівників були призвані до лав Збройних Сил України.

Тарифи на воду в Києві – останні новини

21 липня у КМДА повідомили, що тарифи на водопостачання та водовідведення для мешканців Києва зростуть до 63,79 гривні за кубометр. Відповідний тариф затверджено Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Водночас "Київводоканал" пропонував збільшити тарифи на воду до 88,90 грн за кубометр. Згідно з розрахунками, тариф на централізоване водопостачання мав становити 50,69 грн за куб., а на водовідведення – 38,21 грн за куб.

Наразі тариф на воду в столиці становить 30,38 грн за куб.: водопостачання - 16,16 грн. за куб., а водовідведення – 14,22 грн.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідав, що вітчизняні водоканали масово заявляли про намір підвищити тарифи для споживачів уже цього літа. Про підвищення оголосили близько 20 міст: Одеса, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Бердичів. Попенко зазначив, що йдеться про підвищення на 100–150 та навіть на 213%.

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