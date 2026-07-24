До законопроєкту про санкції проти РФ хочуть включити Іран, - The Hill

Під дію санкцій можуть потрапити Іран та його союзник у Лівані – "Хезболла".

Лідер більшості в Сенаті, республіканець від штату Південна Дакота Джон Тун планує додати до законопроекту про санкції проти Росії, який зараз розглядається у верхній палаті, положення щодо введення санкцій проти Ірану, повідомляє The Hill.

Видання нагадало, що президент США Дональд Трамп у вихідні заявив у соцмережах, що хоче, аби санкції проти Ірану були включені до двопартійного законопроекту щодо Росії.

"Гадаю, всі з цим згодні, адже ми й так це робимо – санкції проти Ірану діють вже протягом останніх 30 років. Я проводив переговори з демократами та колегами з нашої партії, і… гадаю, ми наближаємося до цього", - поділився Тун.

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В статті зазначається, що законопроект щодо Росії розроблявся роками, але набрав обертів і отримав підтримку Білого дому після смерті сенатора, республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема, яка сталася на початку цього місяця.

Грем був головним ініціатором законопроекту, який передбачає введення обов’язкових санкцій проти Росії та її союзників, у тому числі, можливо, штрафних заходів щодо покупців російських енергоносіїв у вигляді мит.

Видання розповіло, що тепер під дію санкцій можуть потрапити Іран та його союзник у Лівані – "Хезболла".

Тюн заявив, що прагне домовитися з демократами про скорочення терміну розгляду законопроекту в сенатській залі, щоб якомога швидше провести голосування в повному складі Сенату.

Видання зауважило, що вже 7 серпня сенатори мають виїхати з міста на місяць.

"Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати це питання, і якщо ми зможемо укласти якусь угоду з обмеженим терміном дії, щоб прискорити його розгляд у сесії, це також було б корисно", - сказав Тюн.

Санкції проти РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що посли країн ЄС досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. За словами двох дипломатів ЄС, пакет передбачає замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту. Також надається річний виняток, який дозволяє перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн із автоматичним продовженням дії. До списку тіньового флоту було додано ще 50 суден і вперше під санкції потрапила супутня інфраструктура - заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту

Також ми писали, що NYT стверджує, що санкції США фактично відрізають приватних осіб і компанії від західної фінансової системи, оскільки долар є основною валютою для проведення глобальних транзакцій.. За даними видання, в адміністрації Трампа зростає занепокоєння щодо можливості глобальної відмови від долара, пов’язаної зі зростаючим використанням китайського юаня та криптовалют. Зазначається, що в нещодавно опублікованому робочому документі Національного бюро економічних досліджень йдеться про те, що в таких країнах, як Росія, Білорусь, Киргизстан і М’янма, де банківська система зіткнулася з жорсткими санкціями США, банки помітно перейшли на використання юаня.

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