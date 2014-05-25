У Донецькій області працюють 9 з 22 окружкомів - КВУ

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації Комітету виборців України. У повідомленні зазначили, що в округах, не отримали бюлетені, голосування знаходиться під загрозою зриву.

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