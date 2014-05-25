Суд продовжив арешт "Топазу"
Київський райсуд Харкова продовжив термін арешту антимайданівцю Гнатові Кромському, відомому на прізвисько "Топаз", на 46 днів, до 12 липня.
Про це повідомляє Дзеркало Тижня.
"Сьогодні (23 травня) Кромського привезли з Полтави в Харків, і суддя Світлана Колесник задовольнила клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Йому продовжено арешт на 46 днів, до 12 липня. Ми з цим рішенням не згодні і будемо подавати апеляцію протягом 5 днів",- повідомив адвокат Кромського Олександр Шадрін.
За його словами, захист заявляв клопотання про відвід слідчого судді, а також про перенесення засідання, оскільки, як стверджує адвокат, йому вручили клопотання слідства тільки в четвер ввечері, але суд їх відхилив.
Читайте такожСБУ затримала Топаза й депортувала з України журналістів російського каналуЯк повідомлялося, харків'янин Кромськой був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий за позивним "Топаз" після появи в інтернеті відео, знятого в таборі "Антимайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до Кромського, який його супроводжує: "Топаз, дай команду!".
Кромськой був затриманий 28 березня в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня. Його підозрюють в організації масових заворушень (ч. 1 ст. 294 КК України).
Читайте такожПрокурори не розуміють, чому Топаза з чотирма судимостями відпустили додому29 березня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію з вимогою визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Проте апеляційний суд залишив Кромского під домашнім арештом, зобов'язавши лише носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.
7 квітня Кромськой втік з-під домашнього арешту.
25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.
26 квітня Київський районний суд Харкова прийняв рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення до 28 травня.