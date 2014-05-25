Суд продовжив арешт "Топазу"

Про це повідомляє Дзеркало Тижня.

"Сьогодні (23 травня) Кромського привезли з Полтави в Харків, і суддя Світлана Колесник задовольнила клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Йому продовжено арешт на 46 днів, до 12 липня. Ми з цим рішенням не згодні і будемо подавати апеляцію протягом 5 днів",- повідомив адвокат Кромського Олександр Шадрін.

За його словами, захист заявляв клопотання про відвід слідчого судді, а також про перенесення засідання, оскільки, як стверджує адвокат, йому вручили клопотання слідства тільки в четвер ввечері, але суд їх відхилив.

Читайте такожСБУ затримала Топаза й депортувала з України журналістів російського каналуЯк повідомлялося, харків'янин Кромськой був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий за позивним "Топаз" після появи в інтернеті відео, знятого в таборі "Антимайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до Кромського, який його супроводжує: "Топаз, дай команду!".

Кромськой був затриманий 28 березня в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня. Його підозрюють в організації масових заворушень (ч. 1 ст. 294 КК України).

Читайте такожПрокурори не розуміють, чому Топаза з чотирма судимостями відпустили додому29 березня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію з вимогою визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Проте апеляційний суд залишив Кромского під домашнім арештом, зобов'язавши лише носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

7 квітня Кромськой втік з-під домашнього арешту.

25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

26 квітня Київський районний суд Харкова прийняв рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення до 28 травня.