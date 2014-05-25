В Одеській області відкрилися всі виборчі дільниці, але є порушення у роботі - КВУ

Як повідомили УНІАН в одеській обласній організації Комітету виборців України, за попередніми даними, відкрилися всі дільниці.

За даними КВУ, на дільниці № 511128 (Київський район Одеси) співробітники міліції затримали жінку, що фотографувала чергу виборців. Міліціонери вимагали показати, що саме сфотографовано, але жінка відмовилася.Читайте такожУ ряді областей усі дільниці відкрилися вчасно і працюють у штатному режимі

За даними керівника штабу кандидата в мери Одеси Едуарда Гурвіца Андрія Юсова, спостерігачі фіксують порушення на деяких дільницях. Наприклад, на дільниці № 511299 видали один контрольний лист замість двох, на дільниці № 511322 - в списку виборців з президентських виборів виборець є, а з місцевих – немає, на дільниці № 511316 - порвані бюлетені.

«Водіїв мікроавтобусів з журналістами і міжнародними спостерігачами почали залякувати. Біля на дільниць невідомі молодики спортивної статури підходять і кажуть: «Твої номери записані, купуй вогнегасник». Дві машини зійшли з маршрутів.», - стверджує Юсов.Читайте такожУ Росії відкрились 6 дільниць для голосування на виборах президента України

У Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що всі виборчі на дільниці відкрилися і працюють у штатному режимі. «Міліція здійснює охорону громадського порядку під час виборчого процесу. Якихось правопорушень не виявлено», - заявили в міліції.

Усього в регіоні - 11 округів, 1474 виборчі на дільниці, з яких 125 - спеціальні (у лікарнях, портах, СІЗО), орієнтовна кількість виборців - 1 млн. 797 осіб.