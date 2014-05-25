У ряді областей усі дільниці відкрилися вчасно і працюють у штатному режимі

У Львові з 8.00 біля виборчих дільниць спостерігається велика кількість бажаючих проголосувати, багато людей у вишиванках.

Всього у Львові 305 виборчих дільниць, в області - 252.

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У Сумській області вибори почалися без порушень, а всі 1007 виборчих дільниць розпочали роботу вчасно і без зауважень. «Ніяких ситуацій, які б перешкодили працювати, не зафіксовано. Проблеми зі списками виборців відсутні. Факти порушень громадського порядку також не мають місця», - повідомив голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга.

У Житомирській області також всі 1459 виборчих дільниць відкрилися вчасно.

У Дніпропетровській області всі 1776 виборчих дільниць у містах та районах відкрилися вчасно - о 8.00. «Ніяких надзвичайних подій на виборчих дільницях області ні вночі, ні вранці не сталося. Всі окружні та дільничні комісії забезпечені всім необхідним для проведення голосування», - повідомив керівник обласного оперативного штабу з підготовки та проведення виборів Сергій Юхименко.