Сепаратисти після мітингу попрямували до резиденції Ахметова - ЗМІ
13:28, 25 травня 2014Політика
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Учасники мітингу проти проведення виборів президента в Донецьку рушили громити резиденцію Ахметова.
Сепаратисти після мітингу попрямували до резиденції Ахметова - ЗМІ
Учасники мітингу проти проведення виборів президента з площі Леніна в Донецьку, перекривши рух, рушили вниз по проспекту Ілліча, - повідомляє кореспондент "ОстроВа". Читайте такожУ Донецьку не відкрилася жодна виборча дільниця, в області - 82,5%
Куди саме вони йдуть, люди не зовсім розуміють, але багато хто кажуть, що вони йдуть громити резиденцію олігарха Ріната Ахметова поблизу Ботанічного саду.
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