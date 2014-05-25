Сепаратисти після мітингу попрямували до резиденції Ахметова - ЗМІ

Учасники мітингу проти проведення виборів президента з площі Леніна в Донецьку, перекривши рух, рушили вниз по проспекту Ілліча, - повідомляє кореспондент "ОстроВа". Читайте такожУ Донецьку не відкрилася жодна виборча дільниця, в області - 82,5%

Куди саме вони йдуть, люди не зовсім розуміють, але багато хто кажуть, що вони йдуть громити резиденцію олігарха Ріната Ахметова поблизу Ботанічного саду.