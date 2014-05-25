Тігіпко проголосував на виборах президента

На думку кандидата, нинішні президентські вибори є шансом встановити мир в Україні.

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"Вибори проходять у дуже напружений час. Головне завдання нового президента - за будь-яку ціну встановити мир", - сказав Сергій Тігіпко.