Тігіпко проголосував на виборах президента

14:19, 25 травня 2014
Політика
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Кандидат у президенти України, народний депутат Сергій Тігіпко проголосував на виборчій дільниці №583 в центрі Києва.

Кандидат в президенты проголосовал в центре Киева / фото REUTERS

На думку кандидата, нинішні президентські вибори є шансом встановити мир в Україні.

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"Вибори проходять у дуже напружений час. Головне завдання нового президента - за будь-яку ціну встановити мир", - сказав Сергій Тігіпко.

Сергі Тігіпко приняв участь у президентських виборах / REUTERS

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