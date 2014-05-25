Тігіпко проголосував на виборах президента
14:19, 25 травня 2014Політика
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Кандидат у президенти України, народний депутат Сергій Тігіпко проголосував на виборчій дільниці №583 в центрі Києва.
Кандидат у президенти проголосував у центрі Києва / фото REUTERS
На думку кандидата, нинішні президентські вибори є шансом встановити мир в Україні.
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"Вибори проходять у дуже напружений час. Головне завдання нового президента - за будь-яку ціну встановити мир", - сказав Сергій Тігіпко.
Сергій Тігіпко приняв участь у президентських виборах / REUTERS
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