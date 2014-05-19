Турчинов: Україна готує позов до Росії на 100 млрд доларів

Про це в ефірі програми "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1+1" заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, пише Gazeta.ua.

Турчинов наголосив, що "Росія звикла займатися шантажем".

"Газовий шантаж — улюблений формат тиску не тільки на Україну, а й на інші країни", - уточнив він.

За його словами, прийшов час поставити крапку такому неподобству.

"Україна звернулася до міжнародного арбітражу, щоб припинити той формат, коли Росія в односторонньому порядку постійно переглядає ціни у напрямку їх збільшення", - зазначив в.о. президента.

Крім того, Турчинов заявив, що агресія Росії, зокрема, окупація Криму, завдала українській економіці збитків на понад 100 млрд доларів.

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"Міністерство юстиції України готує серйозний позов — понад 1 трлн гривень, або понад 100 млрд доларів до Росії", - додав нардеп.

Він підкреслив, що Кабмін України наразі шукає шляхи, аби уникнути загрози енергетичної кризи у випадку зменшення поставок російського газу. Зокрема, розробляються альтернативні джерела, готуються контракти на Заході з метою налагодження реверсного використання ГТС.

На переконання в.о. глави держави, Україна не залишиться сам на сам з Росією.

"Коли наші стратегічні партнери будуть синхронно діяти разом з нами, ми примусимо Російську Федерацію рахуватися з позицією цивілізованих країн світу", - підсумував Турчинов.