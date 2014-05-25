У МЗС пообіцяли залучити найкращих фахівців до розслідування загибелі італійського журналіста на Донбасі

19:32, 25 травня 2014
Політика
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Голова українського МЗС висловив співчуття родині журналіста і запевнив італійську колегу, що до розслідування трагедії будуть залучені найкращі фахівці.

Фото УНІАН

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця запевняє, що до розслідування загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі внаслідок мінометного обстрілу з боку сепаратистів у Слов’янську будуть залучені найкращі фахівці.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Італійської Республіки Федерікою Могеріні.

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Дещиця висловив співчуття родині журналіста і запевнив італійську колегу, що до розслідування трагедії будуть залучені найкращі фахівці, а українські компетентні ограни інформуватимуть італійське консульство про хід розслідування.

За словами Дещиці, цей прикрий випадок свідчить про подальше перешкоджання з боку терористичних груп діяльності журналістів на території України, яке розпочалося з часу російської агресії.

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Співрозмовники підкреслили нагальну необхідність деескалації ситуації в східних областях України, як це передбачено Женевськими домовленостями.

Могеріні висловила сподівання, що сьогоднішні президентські вибори в Україні створять усі необхідні умови для стабілізації ситуації в країні та запевнила, що італійське головування в Євросоюзі, що розпочинається 1 липня, надаватиме особливої уваги Україні.

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