Порошенко не виключає, що проведе інавгурацію на Донбасі

Лідер президентського голосування за даними екзит-полів Петро Порошенко поки утримується від коментарів, хто є в його команді. Всі прізвища обіцяє назвати після інавгурації.

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Про це він повідомив ексклюзивно для телемарафону ТСН.

"Як обіцяв, я назву всі прізвища наступного дня після інавгурації. Не виключно, що на землі Донбасу. Інавгурація може співпасти з презентацією президентських законів, які допоможуть урегулювати ситуацію в країні. Головне зараз - забезпечити безпеку громадян", - заявив Порошенко.

Також Петро Порошенко подякував за голосування і високу явку українцям і українському війську, яке зараз бере участь в АТО.