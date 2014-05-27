Керрі від імені США привітав українців з історичними виборами

Про це йдеться у заяві Держсекретаря США, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства США.

«Сполучені Штати вітають народ України і український уряд з історичними виборами 25 травня. Українці об`єдналися, щоб висловити свою політичну волю вільно і самостійно обирати майбутнє разом. Висока явка надсилає чіткий сигнал: український народ хоче жити в єдиній, демократичній і мирній Україні з інтегрованими європейськими інститутами», - йдеться в заяві.

«Ми вітаємо сьогоднішню попередню доповідь від ОБСЄ та інших міжнародних спостерігачів, за думкою яких вибори продемонстрували ”чітку рішучість влади провести те, що було справжніми виборами відповідно до міжнародних зобов`язань і з повагою до основоположних свобод громадян в переважній більшості країни», - зазначає Керрі.

Читайте такожОбама з нетерпінням чекає спільної роботи з наступним президентом України – заява Також він зауважив, що «міжнародні спостерігачі дали ясно зрозуміти, що ситуація з безпекою і відверте збройне залякування з боку сепаратистських груп не дозволили деяким виборцям у двох регіонах України на Сході взяти участь в голосуванні, в той же час голосування в окупованому Криму не проводилось. Ми глибоко захоплені відвагою і рішучістю тих мешканців Донецька і Луганська, завдяки зусиллям яких на деяких дільницях голосування все ж таки відбулося».

«Ми дякуємо Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, Парламентській асамблеї ОБСЄ та багатьом іншим організаціям, які допомогли забезпечити роботу міжнародної спостережної місії. Успішне проведення виборів в Україні свідчить про її прихильність демократичному процесу», - зазначено в подомленні.

«Сполучені Штати продовжать співпрацювати з народом України і її щойно обраним президентом, щоб закріпити цю перемогу демократії. Ми підтримаємо їхні зусилля в будівництві свого майбутнього в єдиній, безпечній, незалежній та процвітаючій Україні. Сполучені Штати поважають суверенітет і територіальну цілісність України і засуджують окупацію і анексію Криму Росією, залишаючись націленими на співпрацю з Україною та іншими партнерами задля мирного вирішення цього конфлікту», - наголошує Держсекретар США.