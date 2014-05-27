Порошенко: Раніше вибори ділили країну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати

Як повідомили УНІАН упрес-службі Порошенка, європейські політики привітали український народ з проведенням чесних, вільних і конкурентних президентських виборів, а також Порошенка з високим результатом у першому турі.

В свою чергу, Порошенко подякував європейським високопосадовцям від імені українського народу за їхні персональні зусилля в підтримці євроінтеграційних прагнень українців.

За його словами, громадяни України під час президентських виборів продемонстрували високий рівень відповідальності за майбутнє країни. Свідченням тому, на думку Порошенка - явка на виборах понад 60 відсотків і величезний патріотичний підойм як в Україні, так і за її межами.

Читайте такожЛяшко назвав три головні завдання нового Президента«Раніше вибори ділили країну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати» - додав Порошенко.

Співрозмовники також наголосили на важливості роботи над порядком денним Євроінтеграції України.

На їхню думку, це дає шанс на модернізацію України завдяки втіленню положень Угоди про Асоціацію.