Порошенко: Раніше вибори ділили країну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати

04:56, 27 травня 2014
Політика
0 0

Раніше президентські вибори ділили Україну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати, заявив Петро Порошенко під час телефонних розмов з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Хосе Мануелем Баррозу. 

Порошенко вважає, що Україна отримала шанс на об'єднання / REUTERS

Як повідомили УНІАН упрес-службі Порошенка, європейські політики привітали український народ з проведенням чесних, вільних і конкурентних президентських виборів, а також Порошенка з високим результатом у першому турі.

В свою чергу, Порошенко подякував європейським високопосадовцям від імені українського народу за їхні персональні зусилля в підтримці євроінтеграційних прагнень українців. 

За його словами, громадяни України під час президентських виборів продемонстрували високий рівень відповідальності за майбутнє країни. Свідченням тому, на думку Порошенка - явка на виборах понад 60 відсотків і величезний патріотичний підойм як в Україні, так і за її межами. 

Читайте такожЛяшко назвав три головні завдання нового Президента«Раніше вибори ділили країну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати» - додав Порошенко. 

Співрозмовники також наголосили на важливості роботи над порядком денним Євроінтеграції України. 

На їхню думку, це дає шанс на модернізацію України завдяки втіленню положень Угоди про Асоціацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter