Порошенко: Раніше вибори ділили країну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати
Раніше президентські вибори ділили Україну, нарешті ми маємо шанси її об’єднати, заявив Петро Порошенко під час телефонних розмов з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Хосе Мануелем Баррозу.
Як повідомили УНІАН упрес-службі Порошенка, європейські політики привітали український народ з проведенням чесних, вільних і конкурентних президентських виборів, а також Порошенка з високим результатом у першому турі.
В свою чергу, Порошенко подякував європейським високопосадовцям від імені українського народу за їхні персональні зусилля в підтримці євроінтеграційних прагнень українців.
За його словами, громадяни України під час президентських виборів продемонстрували високий рівень відповідальності за майбутнє країни. Свідченням тому, на думку Порошенка - явка на виборах понад 60 відсотків і величезний патріотичний підойм як в Україні, так і за її межами.
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Співрозмовники також наголосили на важливості роботи над порядком денним Євроінтеграції України.
На їхню думку, це дає шанс на модернізацію України завдяки втіленню положень Угоди про Асоціацію.