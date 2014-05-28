В Артемівську та Харцизьку розібрали барикади сепаратистів навколо міськрад
08:59, 28 травня 2014Політика
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У Артемівську і Харцизьку Донецької області розібрали барикади навколо будівель міських рад.
В Артемівську міськрада приступила до роботи / 06274.com.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
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У Артемівську бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» залишили будівлю міської ради, навівши в ній лад і розібравши барикади. У Харцизьку жителі міста 27 травня прибирали мішки, автомобільні покришки навколо будівлі виконкому. Представники «ДНР» цьому не перешкоджали.
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