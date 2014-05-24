В Артемівську бойовики захопили міськвиконком та заблокували ОВК, на вході встановлено кулемет
В Артемівську терористи захопили приміщення міськвиконкому та повністю заблокували роботу місцевої окружної виборчої комісії.
Про це повідомив УНІАН один з мешканців міста.
За його інформацією, сьогодні зранку група невідомих озброєних осіб увірвалася у будівлю, де розташований міськвиконком. На даний момент у приміщенні продовжують перебувати озброєні люди.
На центральному вході будівлі обладнана кулеметна точка, встановлено кулемет.
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За інформацією джерела, таким чином була повністю заблокована робота окружної виборчої комісії (46 виборчий округ), що розташовується на 1 поверсі будинку.
За словами джерела, бойовики також спорудили на прилеглій вулиці барикаду з автомобільних покришок.
Міліція, за словами мешканця міста, поки що не вдалася ні до яких дій, аби якось протидіяти озброєним людям.