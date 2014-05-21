Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе закрите засідання щодо України
03:44, 21 травня 2014Політика
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РБ ООН у повному складі обговорить лист постійного представника України в ООН до голови Ради від 28 лютого.
РБ ООН знову обговорюватиме Україну / REUTERS
Засідання буде закритим, повідомляється у програмі роботи на сайті організації.
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