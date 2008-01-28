Вакарчук знає, що робити, аби дітей не паралізувало на тестах

Міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК наголошує, що для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, за їх бажанням у перехідний період (2008-2009 рр.) тести перекладаються відповідною мовою (за винятком тесту з української мови та літератури).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.

Пояснюючи положення наказу про проведення зовнішнього тестування випускників, міністр зазначив, що вищі навчальні заклади, незалежно від форм власності та підпорядкування, вступних випробувань проводити не будуть. Під час вступу до вищих навчальних закладів враховуватимуться тільки результати зовнішнього тестування.

Міністр додав, що при відборі студентів на спеціальності спортивного і творчого напрямів вищі навчальні заклади можуть проводити творчий конкурс, в основі якого - ті самі критерії, що й зовнішнє оцінювання.

Ще одним нововведенням вступної кампанії 2008 року є те, що абітурієнти можуть подавати свої документи в кілька вищих навчальних закладів і на будь-яку кількість напрямів. За словами І.ВАКАРЧУКА, «це дає право кожному вступникові мати вибір щодо своєї майбутньої професії».

Міністр також наголосив, що сертифікати з результатами зовнішнього тестування, проведеного цього року, не будуть подаватися для вступу до вищих ВНЗ у 2009 році. Наступного року треба знову проходити тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти.

І.ВАКАРЧУК повідомив, що будуть працювати апеляційні комісії, і кожен матиме право оскаржити результати тестування.

Крім того, цього року в усіх школах для випускників проведуть пробне тестування, щоб кожен учень, прийшовши на випробування, почував себе комфортно, зазначив І.ВАКАРЧУК.

«І кожна дитина матиме можливість пройти цей тренінг, аби, прийшовши на тестування, вона не розгубилася, не хвилювалася і не була паралізована, бо цього паперу ніколи не бачила», - додав міністр.