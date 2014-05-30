Прикордонники дозволили вивозити трупи бойовиків: Вони не потрібні, щоб удобрювати землю України

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив помічник голови Державної Прикордонної Служби України Сергій Астахов, - передає кореспондент "ОстроВа".

Читайте такожВ аеропорту Донецька українські силовики виявили зброю з РФ, залишене бойовиками - Аваков "Наскільки я володію ситуацією, Україна демонструє свою гуманітарну місію. Іноземців з нашої території ми просто повертаємо. Вони не потрібні нам для того, щоб удобрювати землю України", - сказав він.

Раніше неодноразово з'являлася інформація, що трупи бойовиків регулярно вивозяться з України в Росію, зокрема, в Чечні.