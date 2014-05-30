Прикордонники дозволили вивозити трупи бойовиків: Вони не потрібні, щоб удобрювати землю України
16:29, 30 травня 2014Політика
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Прикордонники дозволяють перевозити через україно-російський кордон трупи бойовиків, загиблих в ході АТО, тому що Україна "демонструє свою гуманітарну місію".
Іноземців з нашої території ми просто повертаємо / Reuters
Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив помічник голови Державної Прикордонної Служби України Сергій Астахов, - передає кореспондент "ОстроВа".
Читайте такожВ аеропорту Донецька українські силовики виявили зброю з РФ, залишене бойовиками - Аваков "Наскільки я володію ситуацією, Україна демонструє свою гуманітарну місію. Іноземців з нашої території ми просто повертаємо. Вони не потрібні нам для того, щоб удобрювати землю України", - сказав він.
Раніше неодноразово з'являлася інформація, що трупи бойовиків регулярно вивозяться з України в Росію, зокрема, в Чечні.
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