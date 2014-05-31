На околиці Донецька - автоматні черги, чутно вибухи біля тренувальної бази "Шахтаря"
08:20, 31 травня 2014Політика
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Бій йде на околиці Донецька, ЗМІ повідомляють про вибухи.
У Донецьку відновилися протистояння / REUTERS
Бій йде на околиці Донецька поблизу селища Хорошово, чути автоматні черги та вибухи, повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал "Росія 24".
"Над розташованою неподалік частиною ППО кружляє вертоліт. Одночасно почалося нове протистояння в міжнародному аеропорту", - повідомляється на сайті.
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Стрілянина та вибухи чутно в районі тренувальної бази футбольного клубу "Шахтар".
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