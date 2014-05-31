На околиці Донецька - автоматні черги, чутно вибухи біля тренувальної бази "Шахтаря"

Бій йде на околиці Донецька, ЗМІ повідомляють про вибухи.

Бій йде на околиці Донецька поблизу селища Хорошово, чути автоматні черги та вибухи, повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал "Росія 24". "Над розташованою неподалік частиною ППО кружляє вертоліт. Одночасно почалося нове протистояння в міжнародному аеропорту", - повідомляється на сайті. Читайте такожLe Monde: Донецьк охопила повна анархія Стрілянина та вибухи чутно в районі тренувальної бази футбольного клубу "Шахтар".

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