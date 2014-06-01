Учасники віча обсвистали Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, свій виступ Кличко почав із хвилини мовчання на згадку про загиблих у ході протестів у Києві і військовослужбовців, що загинули під час АТО на сході країни.

Після цього Кличко сказав, що Майдан повернув демократію в Україну, і країні потрібне повне перезавантаження влади. Проте після цих слів мітингувальники почали викрикувати «Ганьба» і обсвистали Кличка.

Втім Кличко продовжив свій виступ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12-й годині на Майдані Незалежності в центрі Києва розпочалося народне віче.

За даними його організаторів, на віче мають намір обговорити, зокрема, подальшу долю Майдану.

Під час віче представники різних громадських спільнот запропонують спільне бачення подальшого формату Майдану як інструменту і полігону народовладдя, його фізичного переформатування.

Раніше Кличко заявляв, що вважає за необхідне відновити проїзд вулицею Хрещатик і пообіцяв провести відповідні переговори з майданівцями.