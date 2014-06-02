Луганських прикордонників обстрілюють снайпери - ДПСУ

Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ Державної прикордонної служби України.

«Бойовики дійсно наразі припинили інтенсивний вогонь, але позиції наших бійців час від часу продовжують обстрілювати їхні снайпери», - зазначили у ДПСУ.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно штурм припинився у зв’язку з підкріпленням, яке за деякими даними прибуло на місце подій, у Держприкордонслужбі відповіли: «Наші хлопці самі зробили все від них залежне, але що стосується підкріплення, то можливо воно працювало на зовнішньому периметрі: зв`язок з прикордонниками, яких атакували, вельми поганий».

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Разом з тим у ДПСУ зазначили, що авіація сьогодні увечері біля місця сутичок не застосовувалась. Також у прес-службі не змогли відповісти однозначно чи збільшилась кількість втрат з боку прикордонників, так само, як і не змогли сказати щодо того, які людські втрати зазнав супротивник.