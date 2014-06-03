ЗМІ: Царьов утік до Криму

”Я зараз у Криму”, - повідомив Царьов РИА Новости.

Відповідаючи на запитання, що він робитиме в ситуації, що склалася, депутат відповів: ”Боротися з чинною владою. Змінювати свої плани я не збираюся”.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від ПР Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

Читайте такожЦарьова сфотографували у Москві за бесідою із сином Пшонки В. о. генпрокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та його арешт.