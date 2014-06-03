ЗМІ: Царьов утік до Криму
12:32, 03 червня 2014Політика
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Народний депутат України Олег Царьов, якого сьогодні Верховна Рада на вимогу Генеральної прокуратури України позбавила недоторканості, заявив, що перебуває в Криму.
Царьов каже, що він у Криму / facebook Олега Царева
”Я зараз у Криму”, - повідомив Царьов РИА Новости.
Відповідаючи на запитання, що він робитиме в ситуації, що склалася, депутат відповів: ”Боротися з чинною владою. Змінювати свої плани я не збираюся”.
Як повідомляв УНІАН, проти депутата від ПР Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.
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Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та його арешт.
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