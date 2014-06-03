Уточнення ОБСЄ: Є підстави думати, що обстріл Луганської ОДА був з повітря

Про це BBC Україна повідомив речник місії Майкл Боцюрків, наголосивши водночас, що ця інформація базується на "обмежених спостереженнях".

Раніше на сайті ОБСЄ з'явилося таке повідомлення: "2 червня невдовзі по третій дня у захоплене приміщення ОДА влучили ракети. Судячи з обмежених спостережень спеціальної моніторингової місії, ці удари були спричинені некерованими ракетами, випущеними з літака. Кількість постраждалих невідома".

Читайте такожВ ОБСЄ не підтверджують повідомлення, що в Луганську ОДА влучила ракета "з літака" - BBC

Однак згодом доступ до сайту організації зник.

У Генеральній прокуратурі України раніше заявляли, що головною версією вибуху, яку вони розслідують, є невдалий постріл з ПЗРК. У ГПУ підозрюють, що сепаратисти намагалися збити український літак, але потрапили в будівлю.

Інша версія полягає в тому, що будівлю обстріляв штурмовик Су-25, який в той момент перебував над містом.