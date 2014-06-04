ЄС назвав крайню дату підписання з Україною Угоди про асоціацію

«З Україною ми вже підписали політичну частину і частину, що залишилася - економічна, підпишемо найпізніше 27 червня», - сказав він.

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Голова Євроради нагадав, що на цю дату заплановане підписання Угод про асоціацію з Молдовою і Грузією, яке відбудеться в присутності всіх 28 глав держав і урядів країн Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня на прохання української сторони. ЄС в односторонньому порядку скасувала імпортні мита на українські товари в пакеті загальної допомоги Україні, від чого Київ виграє майже 500 млн євро в рік. Економічна частина угоди включає в себе положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

29 травня в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повідомив, що Україна має намір провести консультації з ЄС щодо оперативного підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

Нагадаємо, 28 травня Петро Порошенко заявив, що вважає за необхідне не зволікати з підписанням економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.