Баррозу вважає політичною санкцією проти РФ перенесення саміту G-7 з Сочі до Брюсселю

Про це Баррозу заявив в інтерв’ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання, яким може бути план впливу G-7 на Москву.

«Той факт, що ми зустрічаємося у форматі G-7 в Брюсселі, а не G-8 у Сочі в Росії – це вже дуже важлива політична санкція. Це чітко показує, що ми не сприймаємо Росію, пана Путіна за столом серед демократії, ми віримо, що це не буде законним, тому що поведінкою у питанні стосовно України Росія ізолювала сама себе від інших країн-членів G-7. Це вже дуже важливий сигнал”, - сказав він.Читайте також«Велика сімка» заявила про підтримку зусиль України щодо врегулювання ситуації

При цьому президент ЄК зазначив, що країни «Великої сімки» „стоять на єдиній сильній позиції, підтримуючи Україну”. „Тобто, це дві лінії: одна – це підтримувати Україну, допомогти їй стабілізувати економічну й політичну ситуацію, а з іншого боку показати, що ми не будемо сприймати таку поведінку Росії”, - роз’яснив він.

Говорячи про наявність серед країн ЄС єдиної позиції щодо застосування до Росії економічних санкцій, Баррозу звернув увагу, що вже ухвалені санкції приносять результат.

„Відповідно до прогнозів, економіка Росії зараз повинна демонструвати зростання, але в цьому році вона буде в рецесії, тому що бракує впевненості щодо Росії, а також через відтік капіталу з Росії”, - констатував президент ЄК.

За його словами, ЄС „дуже чітко утримує загрозу подальших санкцій”. „У той же час, ми вважаємо, що важливо залишати можливість для діалогу. Ми віддаємо перевагу деескалації над ескалацією, ми віддаємо перевагу діалогу над конфронтацією. Це сильна позиція, тому що всі уряди в Європі погодилися з тим, що якщо це необхідно, вони готові йти далі, у той же час вони вважають важливим привести Росію для переговорів”, - підсумував Баррозу.Читайте такожG7 визнала стриманими дії сил АТО на Донбасі і закликала бойовиків роззброїтися

Постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов в інтерв'ю російському телеканалу заявив, що Росію не виключили з "Великої вісімки", це інші члени прийняли рішення покинути групу, повідомляє Русская служба ВВС.

"Я вважаю, що перш за все, потрібно підкреслити, що саміт G7 - цей саміт проводиться у такому форматі вперше за 15, ні, 17 років - не означає, що виключили Росію в якому-небудь форматі. Росія ніколи не була членом G7, вона була членом G8. І цей формат залишається. Проведення цьогорічного саміту в Брюсселі - результат рішення заморозити свою участь, яке прийняли сім членів G8. Іншими словами, це вони покинули формат G8, не Росія", - сказав Чижов (цитата наводиться в перекладі з англійської мови).Читайте такожМеркель не виключає, що G-7 обговорюватиме подальші санкції щодо Росії

Як повідомляв УНІАН, спочатку саміт G-8 мав відбутися у російському Сочі на початку червня під російським головуванням. Але через кризу в Україні на зустрічі у Гаазі, яка відбулася 24 березня, лідери G-7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, США, президент Ради ЄС та президент Єврокомісії) вирішили зустрітися у Брюсселі 4-5 червня в форматі «Великої сімки», а не «вісімки».