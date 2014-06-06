Турчинов скасував 82 укази попередніх президентів
17:40, 06 червня 2014Політика
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Голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов скасував чинність 82 указів попередніх президентів.
Турчинов скасував деякі укази колишніх президентів / фото УНІАН
Як повідомляється на офіційному сайті президента, указів, чинність яких скасував Олександр Турчинов, стосуються рішень Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), які були прийняті у 2002-2011 роках для забезпечення виконання функцій різних силових відомств.
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Крім того Олександр Турчинов скасував укази, які належали Леодину Кучмі, Віктору Ющенку і Віктору Януковичу, і датуються 2002-2011 роками.
Також введено в дію рішення РНБО про скасування 59 його рішень, датованих різними роками.
Дію ще 82 указів Олександр Турчинов і голова РНБО Андрій Парубій попросили скасувати вже нового президента.
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