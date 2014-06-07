Порошенко відкинув ідею федералізації: Україна залишиться унітарною державою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді України.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

«Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз потрібно делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа з децентралізації розпочнеться вже в цьому році змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради, але Україна була, є і буде унітарною державою. Маячня про федералізацію не має грунту для України», - підкреслив Порошенко.