У Донецьку вночі терористи встановили новий блокпост

В ніч з 7 на 8 червня в Донецьку з'явився новий блокпост терористів.

Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.

"Станом на 9.30 у Донецьку ситуація стабільна. Ніч у Донецьку пройшла відносно спокійно, - йдеться в повідомленні. - В ніч з 7 на 8 червня на перетині вул. Стратонавтів та Червоноармійського шосе прихильниками "ДНР" встановлено блокпост".

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На сайті нагадують, що, як і раніше, закритими для руху транспорту залишаються Моспинське шосе, Путилівський шляхопровід в напрямку аеропорту та район залізничного переїзду селища Авдотьїно.