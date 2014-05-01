Силовики ліквідували блокпост терористів в Красноармійську

Про це повідомляє "Острів".

Зокрема, у повідомленні сказано, що при штурмі об'єкта ніхто не постраждав.

"У прихильників так званої Донецької Народної республіки вилучено три автомати Калашникова, холодну зброю, біти, а самовільно встановлений блокпост - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Всі затримані громадяни передані правоохоронним органам Дніпропетровської області. Ведеться слідство.

Читайте такожСиловики розблокували 2 блокпоста в Донецькій області Крім цього, в МВС попередили, що за самоправно встановлені блокпости, кожен, хто бере участь у їх встановленні та охороні, нестиме відповідальність встановлену законом за блокування автомобільних доріг за ст. 279 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше сьогодні близько 5.00 ліквідовано ще три незаконних блокпости поблизу Слов'янська.