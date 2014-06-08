Порошенко поспілкується з Путіним про припинення збройних протистоянь на Сході - Bloomberg

Президент України Петро Порошенко сьогодні має провести переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Порошенко і Путін нібито сьогодні почнуть шукати вирішення кризи на Сході, а український президент закликатиме главу РФ припинити збройне протистояння терористів на Луганщині та Донеччині, пише видання Bloomberg, передає ТСН. Читайте такожУкраїна очікує на звільнення заручників, які сьогодні утримуються терористами - Порошенко

Коли саме відбудуться перемовини і яким чином наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у перший день президентства Порошенко вразив чіткою програмою дій. Он пообіцяв, що не узурпуватиме владу, проведе дострокові парламентські вибори і боротиметься з корупцією. Євроінтеграцію новий президент назвав безальтернативним шляхом для України. Також він заявив, що вестиме діалог з жителями Сходу України.