Терористи в Слов'янську хаотично обстрілюють житлові квартали

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.

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"За інформацією від місцевих жителів, по місту переміщуються кілька вантажних автомобілів, на яких перевозяться мінометні установки. За допомогою цієї зброї бойовики ведуть хаотичну стрілянину по місту і по позиціях українських силовиків, які контролюють територію навколо міста, щоб не допустити прориву бойовиків за межі Слов'янська", - цитує Селезньова ТСН.