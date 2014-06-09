Терористи в Слов'янську хаотично обстрілюють житлові квартали
01:19, 09 червня 2014Політика
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У Слов'янську терористи продовжують хаотично обстрілювати житлові квартали з мінометних установок, які переміщуються містом на кількох вантажних автомобілях.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.
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"За інформацією від місцевих жителів, по місту переміщуються кілька вантажних автомобілів, на яких перевозяться мінометні установки. За допомогою цієї зброї бойовики ведуть хаотичну стрілянину по місту і по позиціях українських силовиків, які контролюють територію навколо міста, щоб не допустити прориву бойовиків за межі Слов'янська", - цитує Селезньова ТСН.
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