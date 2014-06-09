Брюссель готується до підписання Угоди про асоціацію з Україною - джерело

Європейська комісія готується до остаточного підписання з Україною Угоди про асоціацію і підтверджує намір продовжувати двосторонні консультації з Росією щодо можливих наслідків від створення між Києвом та Брюсселем зони вільної торгівлі.

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Як повідомив у понеділок в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН представник ЄК, „ми готові (до підписання)”. „Процес підготовки угоди до підписання, щоб воно відбулося якомога скоріше, найпізніше у червні, триває. Якщо говорити про формат підписання, то він буде таким же, яким було підписання політичної частини, тобто за участю президентів Європейської комісії, Ради ЄС разом з державами-членами”, - пояснив він.

Коментуючи на прохання агентства інавгураційний виступ президента України в частині необхідності визнати прагнення Києва набути членства в ЄС, представник Єврокомісії нагадав, що ще у березневих висновках Ради ЄС було констатовано, що підписання Угоди про асоціацію не є кінцевою метою у відносинах Києва та Брюсселя.

Відповідаючи на запитання щодо перебігу обговорення між Брюсселем та Москвою можливих наслідків в економічному аспекті від створення між Україною та ЄС зони вільної торгівлі, представник ЄК повідомив, що сторони мали один раунд двосторонніх консультацій робочих груп, заснованих самітом Росія-ЄС, в березні. „Ми готові продовжувати ці консультації в разі потреби”, - додав він.