Порошенко обіцяє якнайшвидше підписати Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави Петро Порошенко заявив у зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді України.

“Європейський вибір — це серце нашого національного ідеалу, це вибір, зроблений нашими предками. Що нам треба конкретно зробити, щоб жити вільно, щоб жити безбідно, жити в мирі і безпеці. Це все написано в Угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Багато з вас разом зі мною долучилися до складання цього документу. Тепер мрію втілити його в життя. Але з цього нам треба якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках, і я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення - підпис українського президента миттєво з`явиться під цим доленосним документом”, - підкреслив Порошенко.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

Він зазначив, що те ж саме стосується якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для українців з ЄС.

«Ми завершили вже перший етап безвізового режиму, і дуже швидко завершимо другий, щоб з 1 січня 2015 року українські громадяни мали можливість безвізово подорожувати Європою», - сказав президент.

Порошенко підкреслив, що «Угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Європейському Союзі».

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року на прохання української сторони. ЄС в односторонньому порядку скасував імпортні мита на українські товари у пакеті загальної допомоги Україні, від чого Київ виграє майже 500 млн євро на рік. Економічна частина угоди включає положення про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

29 травня в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повідомив, що Україна має намір провести консультації з ЄС з оперативного підписання Угоди про асоціацію у повному обсязі.

«Планувалося підписання цієї Угоди про асоціацію на 27 червня. Це день, коли планувалося підписання таких самих документів з Молдовою та Грузією. Але, як ви знаєте, обраний президент Порошенко висловив бажання підписати цей документ швидше. Нам потрібно провести консультації з ЄС, наскільки швидше ми можемо цей документ підписати», - сказав Дещиця.

4 червня президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей заявив, що ЄС та Україна підпишуть частину Угоди про асоціацію, як залишилася, „найпізніше” 27 червня.

5 червня президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу підтвердив позицію Євросоюзу завершити якнайшвидше підписання з Україною Угоди про асоціацію.