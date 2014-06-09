У всіх районах Донецька обстановка спокійна - міськрада
19:57, 09 червня 2014Політика
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У всіх районах Донецька обстановка спокійна, повідомляється на сайті Донецької міської ради.
міськрада повідомила про спокійну ситуацію в Донецьку / фото УНІАН
«Станом на 17.00 обстановка в місті не змінилася. Інформація від жителів про які-небудь події в районах не надходила», - наголошується в повідомленні.
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Не змінилася і ситуація по обмеженню руху транспорту, додали в міськраді.
«Рух транспорту обмежено по вул. Артемівській з боку Ясинуватої, по вул. Стратонавтів від Червоноармійського шосе до вул. Артемівської, по пр. Київському від пр. Партизанського до аеропорту. Також перекрито рух у бік селища Авдотьїно в зоні ж/д переїзду і за Моспинському шосе», - йдеться в повідомленні.
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