У всіх районах Донецька обстановка спокійна - міськрада

«Станом на 17.00 обстановка в місті не змінилася. Інформація від жителів про які-небудь події в районах не надходила», - наголошується в повідомленні.

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Не змінилася і ситуація по обмеженню руху транспорту, додали в міськраді.

«Рух транспорту обмежено по вул. Артемівській з боку Ясинуватої, по вул. Стратонавтів від Червоноармійського шосе до вул. Артемівської, по пр. Київському від пр. Партизанського до аеропорту. Також перекрито рух у бік селища Авдотьїно в зоні ж/д переїзду і за Моспинському шосе», - йдеться в повідомленні.